Cayó el turismo extranjero en San Lorenzo: "Bajó muchísimo"

San Lorenzo registró una fuerte caída del turismo extranjero durante las vacaciones de invierno y cerró una temporada con menor movimiento que en años anteriores. Ante ese escenario, el municipio busca compensar la baja con eventos deportivos, culturales y religiosos.

El intendente Manuel Saravia señaló en Qué Domingo, por Aries, que hubo ocupación, aunque por debajo de los niveles habituales.

“Nos pasa como en todo el país: empezamos a dejar de recibir turistas extranjeros”, explicó.

El jefe comunal indicó que San Lorenzo tuvo históricamente una fuerte presencia de visitantes de otros países, por lo que la retracción se sintió con mayor intensidad. “Hubo ocupación, no como otros años. El turismo extranjero bajó muchísimo”, remarcó.

Ante esa caída, la estrategia municipal apunta a reforzar la promoción en el mercado nacional, principalmente en el centro y norte del país. El objetivo es sostener la actividad de hoteles, restaurantes, comercios y prestadores turísticos.

Saravia destacó que los eventos deportivos ya demostraron capacidad para generar movimiento. “El Running Trip produjo una ocupación hotelera y gastronómica muy importante, y también la Carrera de las Nubes”, afirmó.

El municipio también apuesta a las fiestas patronales de San Lorenzo como una oportunidad para atraer visitantes y movilizar la economía local. La celebración se realizará el 16 de agosto con actividades religiosas, jineteada y un festival musical.

“Estamos apostando mucho a estos eventos para compensar la pérdida de recepción del turismo extranjero”, sostuvo el intendente.