Brasil calificó de “inaceptable” la sanción contra su embajadora

El gobierno de Brasil expresó su enérgico rechazo a la decisión de Estados Unidos de revocar la visa de su embajadora en Washington, Maria Luiza Ribeiro Viotti, en medio de una creciente tensión entre ambos países. Se aseguró que Brasil actuó conforme al derecho internacional.

La decisión de Washington fue vinculada con la demora de Brasil en otorgar el beneplácito al candidato estadounidense para ocupar la embajada en Brasilia y con la negativa de conceder visas a dos funcionarios norteamericanos.

Desde Itamaraty remarcaron que la Convención de Viena no establece plazos para aprobar la designación de un embajador y defendieron la potestad de cada Estado para resolver ese procedimiento.

Estados Unidos dejó abierta la posibilidad de restituir la visa si Brasil avanza con la acreditación de su representante diplomático. Sin embargo, el gobierno de Lula advirtió que no modificará sus decisiones por presiones externas.

El episodio profundiza una relación ya atravesada por cuestionamientos políticos, acusaciones de injerencia y diferencias diplomáticas y comerciales.

Con información de Agencia Noticias Argentinas.