El Mercado Vaquereño cumple 12 años: "Hizo posible el arraigo de familias"

El Mercado Vaquereño celebró 12 años de historia, consolidado como punto de encuentro para productores, emprendedores, artesanos y familias rurales que encuentran allí una oportunidad para sostener su actividad.

En diálogo con `No es una tarde cualquiera’ -por Aries-, Olga Da Souza, productora de Finca La Huella e impulsora del proyecto, recordó que la idea surgió mientras participaba de la histórica feria de la calle Balcarce. "Siempre pensando en la dimensión ambiental de nuestras acciones, empecé a imaginar un mercado de productores en el pueblo donde vivo, en Vaqueros, aprovechando que está cerca de la ciudad y es de fácil acceso", relató.

Para hacer realidad la propuesta convocó a pequeños productores, elaboradores gastronómicos y artesanos de Vaqueros y La Caldera. "Llegamos a tener 120 puestos y recibíamos productores de distintos puntos de la provincia", señaló Da Souza, quien destacó que el mercado cumple un rol que va más allá de la venta de productos.

"Estos espacios también generan arraigo agrícola. Si un productor no puede vender lo que hace, finalmente termina migrando. El mercado permitió que muchas familias jóvenes y pequeños productores pudieran quedarse en sus campos y vivir de su trabajo", afirmó.

La impulsora del Mercado Vaquereño también valoró el acompañamiento del público a lo largo de estos años y consideró que el espacio mantiene plena vigencia como una propuesta colectiva. "Hemos atravesado momentos muy adversos y hoy, más que nunca, es valioso encontrarnos. Invitamos a todos a acercarse, acompañarnos y descubrir la diversidad de productos que ofrecen nuestros productores locales", concluyó.