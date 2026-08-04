Bolivia reestructura su Gobierno

El Ejecutivo boliviano anunció cambios en su estructura ministerial con el objetivo de reducir gastos y mejorar la gestión, en un contexto marcado por dificultades económicas.
El Mundo04/08/2026

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El Gobierno de Bolivia avanzó con una reorganización de su gabinete, que incluye la reducción de ministerios y la incorporación de nuevos funcionarios en áreas estratégicas.

La medida fue presentada como parte de un plan para hacer más eficiente el funcionamiento del Estado, disminuir costos administrativos y fortalecer la coordinación de las políticas públicas.

Los cambios se producen en un escenario económico complejo para el país, con dificultades vinculadas al acceso a divisas, la disponibilidad de combustibles y la presión sobre las cuentas públicas.

Desde el Ejecutivo señalaron que la nueva estructura permitirá una gestión más ágil, mientras que sectores críticos analizan el impacto que tendrá la reducción del gabinete frente a los desafíos económicos y sociales que atraviesa Bolivia.

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