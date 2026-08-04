Más fondos para Ceuta tras la crisis migratoria

El Gobierno español anunció su ayuda destinada a niños y adolescentes no acompañados tras la masiva llegada de migrantes desde Marruecos. Los fondos se suman a otros 5,5 millones de euros destinados previamente a la ciudad autónoma.
El Mundo04/08/2026Victoria López NúñezVictoria López Núñez

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En medio de la crisis migratoria que atraviesa Ceuta, el Gobierno de España anunció una inversión extraordinaria de 25 millones de euros para fortalecer la atención de los menores migrantes no acompañados que permanecen en la ciudad autónoma tras el ingreso masivo de personas desde Marruecos.

La medida fue confirmada por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, quien aseguró que el Ejecutivo "ha estado y va a seguir estando" junto a Ceuta. Los nuevos fondos se suman a los 5,5 millones de euros que ya habían sido asignados por el Ministerio de Juventud e Infancia para afrontar la emergencia.

El anuncio se produjo luego de que más de 50.000 ciudadanos marroquíes cruzaran la frontera hacia Ceuta la semana pasada. Según las autoridades, al menos 88 personas murieron ahogadas durante los intentos de llegar a territorio español, en una de las crisis migratorias más graves registradas en la frontera entre ambos países.

Saiz pidió la colaboración de todas las comunidades autónomas para distribuir la atención de los menores migrantes. "Apelo al sentido común de todas las comunidades autónomas, incluidas las gobernadas por el Partido Popular, para darles atención", expresó la funcionaria.

Se puedo informar que 862 niños y adolescentes migrantes se encuentran bajo tutela de la administración local. Según explicó, esa cifra representa una sobreocupación del 2.872 % en los centros de acogida.

Frente a la saturación del sistema, el Gobierno ceutí anunció que habilitará dos naves para alojar temporalmente a los menores mientras continúan las gestiones para redistribuirlos hacia otras comunidades autónomas y garantizar su atención.

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