Asciende la cifra de muertos en Venezuela

Después de los terremotos de Venezuela, el número de víctimas fatales sigue en aumento. Continúan las tareas de búsqueda y el Gobierno avanza con la remoción de escombros, la reconstrucción de viviendas y la recuperación de los servicios en las zonas más afectadas.
El Mundo04/08/2026Victoria López NúñezVictoria López Núñez

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Las autoridades de Venezuela elevaron a 6.125 la cifra de personas fallecidas como consecuencia de los dos terremotos que sacudieron el norte del país el pasado 24 de junio. Además, informaron que 6.462 personas fueron rescatadas con vida, mientras que unas 1.400 continúan desaparecidas.

Los sismos provocaron graves daños en los estados de La Guaira, Miranda, Aragua, Falcón y Carabobo, además de afectar distintos sectores de Caracas. Miles de viviendas, edificios e infraestructuras quedaron destruidos o con daños de consideración, lo que dio lugar a una de las mayores emergencias registradas en el país en las últimas décadas.

El Gobierno venezolano aseguró que continúa con las tareas de reconstrucción y asistencia a los damnificados. Según datos oficiales, avanzan los trabajos de remoción de escombros, la rehabilitación de servicios básicos y la construcción de nuevas viviendas para las familias que perdieron sus hogares. No obstante, las autoridades reconocieron que la magnitud de los daños obliga a mantener un amplio operativo de recuperación que demandará varios meses.

Mientras tanto, equipos de rescate y organismos de emergencia siguen trabajando en las zonas afectadas en busca de desaparecidos y para brindar asistencia a las comunidades. El balance de víctimas continúa en actualización, mientras el país enfrenta el desafío de reconstruir la infraestructura dañada y atender las consecuencias sociales y económicas que dejó el desastre.

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