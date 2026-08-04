Denuncian la destrucción de ocho millones de libros en Ucrania

Las autoridades ucranianas denunciaron que este ataque ruso destruyó un centro logístico en Kiev donde se almacenaban cerca de ocho millones de libros destinados a librerías, bibliotecas, escuelas y universidades de todo el país.

Según informaron, el bombardeo provocó un incendio que consumió por completo el depósito, además de afectar equipos de impresión y material editorial. El Ministerio de Cultura de Ucrania calificó el hecho como un duro golpe para el sistema educativo y el patrimonio cultural, al señalar que gran parte de las publicaciones estaban destinadas a abastecer instituciones antes del inicio del próximo ciclo lectivo.

El ataque se produjo en el marco de la guerra entre Rusia y Ucrania, que ya lleva más de cuatro años y continúa afectando infraestructura civil en distintas regiones del país. Mientras Kiev denuncia que los bombardeos alcanzan objetivos no militares y buscan debilitar su identidad cultural, Moscú sostiene que sus operaciones están dirigidas contra infraestructura vinculada al esfuerzo bélico ucraniano.