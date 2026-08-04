Denuncian la destrucción de ocho millones de libros en Ucrania

Autoridades ucranianas denunciaron que un ataque ruso destruyó un centro logístico que almacenaba unos ocho millones de libros destinados a escuelas, bibliotecas y librerías. 
El Mundo04/08/2026

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Las autoridades ucranianas denunciaron que este ataque ruso destruyó un centro logístico en Kiev donde se almacenaban cerca de ocho millones de libros destinados a librerías, bibliotecas, escuelas y universidades de todo el país.

Según informaron, el bombardeo provocó un incendio que consumió por completo el depósito, además de afectar equipos de impresión y material editorial. El Ministerio de Cultura de Ucrania calificó el hecho como un duro golpe para el sistema educativo y el patrimonio cultural, al señalar que gran parte de las publicaciones estaban destinadas a abastecer instituciones antes del inicio del próximo ciclo lectivo.

El ataque se produjo en el marco de la guerra entre Rusia y Ucrania, que ya lleva más de cuatro años y continúa afectando infraestructura civil en distintas regiones del país. Mientras Kiev denuncia que los bombardeos alcanzan objetivos no militares y buscan debilitar su identidad cultural, Moscú sostiene que sus operaciones están dirigidas contra infraestructura vinculada al esfuerzo bélico ucraniano.

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