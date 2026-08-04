Hungría apagará su central nuclear por la bajante del Danubio

Esto refleja el impacto de la sequía y la ola de calor que afectan a Europa. Hungría anunció que se detuvo la central nuclear de Paks, esto es indispensable para refrigerar los reactores.

La central, que genera cerca de la mitad de la electricidad húngara, reducirá su producción hasta detener completamente sus operaciones, en lo que sería un hecho sin precedentes desde su puesta en funcionamiento hace más de cuatro décadas.

Estas sequías son las más severas que atraviesa Europa en los últimos años. Las altas temperaturas y la escasez de precipitaciones redujeron significativamente el caudal de ríos clave como el Danubio, el Rin y el Po, afectando no solo la generación de energía, sino también el transporte fluvial, la agricultura y el abastecimiento de agua en varios países. Los especialistas advierten que la combinación de olas de calor cada vez más intensas y prolongadas, asociadas al cambio climático, incrementa el riesgo de que este tipo de episodios se repitan con mayor frecuencia.