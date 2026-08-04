Volcán de Fuego mantiene en alerta a Guatemala por actividad eruptiva

El volcán de Fuego, el más activo de Guatemala, registró una nueva fase eruptiva con fuertes explosiones, emisión de lava y columnas de ceniza que superaron los 6.000 metros de altura, según informaron las autoridades del país.

La actividad provocó el descenso de flujos de lava por distintas barrancas y la caída de ceniza en comunidades cercanas, mientras el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) mantiene un monitoreo permanente de la evolución del fenómeno.

Ante el incremento de la actividad volcánica, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) reforzó las tareas de prevención, preparó albergues y recomendó a la población mantenerse informada por los canales oficiales. Además, se restringió el acceso a las zonas cercanas al volcán como medida de seguridad.

El volcán de Fuego es uno de los más activos de América Latina y su actividad es seguida de cerca debido al antecedente de la devastadora erupción de 2018, que dejó más de 200 muertos y cientos de desaparecidos. Hasta el momento no se reportaron víctimas por la actual erupción, aunque las autoridades mantienen el estado de alerta ante una posible intensificación del fenómeno.