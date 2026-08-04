Un proyectil impactó a un buque cisterna en Omán

La agencia británica UK Maritime Trade Operations (UKMTO) informó que un proyectil de origen desconocido impactó contra un buque cisterna que navegaba frente a las costas de Omán, en las proximidades del estratégico estrecho de Ormuz.

Como consecuencia del ataque, se produjo un incendio a bordo, aunque no se reportaron víctimas ni derrames de petróleo. Las autoridades iniciaron una investigación para determinar el origen del proyectil y las circunstancias del hecho.

El incidente ocurre en un contexto de creciente tensión en Medio Oriente, marcado por el enfrentamiento entre Estados Unidos e Irán y los reiterados ataques contra embarcaciones que circulan por el estrecho de Ormuz, una vía estratégica por la que transita cerca del 20% del petróleo comercializado en el mundo. La persistencia de estos episodios mantiene en alerta a la comunidad internacional por el posible impacto sobre el comercio marítimo y el suministro global de energía.