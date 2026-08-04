Estados demandan a Trump por los nuevos aranceles

Un grupo de 25 estados de Estados Unidos presentó una demanda contra la administración del presidente Donald Trump para impugnar los nuevos aranceles del 10 % y 12,5 % aplicados a la mayoría de los bienes importados desde decenas de economías.

La presentación fue realizada ante el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos, donde la coalición solicitó que los gravámenes sean bloqueados, declarados ilegales y que se ordene el reembolso de las tarifas ya abonadas. Según los demandantes, las economías alcanzadas por la medida representan el 99,4 % de las importaciones estadounidenses.

La demanda sostiene que el Gobierno recurrió a la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 y a argumentos vinculados con el trabajo forzoso para reinstaurar un régimen arancelario similar al que había sido rechazado previamente por la Justicia. Los estados afirman que la administración utilizó esos fundamentos como una vía para restablecer gravámenes prácticamente idénticos a los que fueron anulados por los tribunales.

Por su parte, la Casa Blanca defendió la legalidad de la medida y aseguró que los aranceles aplicados bajo la Sección 301 constituyen una "herramienta legalmente duradera", utilizada desde el primer mandato de Trump y mantenida en la actual administración.

La demanda, encabezada por el estado de Nueva York y acompañada por otros 24 estados, se convirtió en uno de los principales desafíos judiciales contra la nueva política comercial del Gobierno y podría definir el futuro del régimen de aranceles impulsado por la administración estadounidense.