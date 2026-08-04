Una encuesta mostró que China y Xi Jinping tienen mejor imagen que EEUU y Trump a nivel mundial

Una reciente encuesta aseguró que China y su presidente Xi Jinping son mejor vistos por muchos países, en comparación con EEUU y Donald Trump.

El dato surgió de un análisis del Pew Research Center, en el que sostuvo que hasta hace unos años "buena parte del mundo vio a EEUU de manera más favorable que a China". No obstante, este año se dio un cambio "impulsado en parte por las tensiones entre el gobierno de Trump y los aliados de Washington", según expresó LA Times.

Esta postura a favor de Pekín se visualizó en 25 de los 36 países y territorios abarcados, incluidos Canadá y México. El sondeo se realizó de febrero a mayo, el mismo período en el que EEUU e Israel iniciaron una guerra contra Irán.

Las opiniones también fueron más favorables hacia el líder chino Xi Jinping en 22 países, que hacia el presidente estadounidense Donald Trump. Sin embargo, en muchos de los países la gente tiene poca confianza en ambos. En esa línea, en los casi 20 años en que Pew sigue las opiniones globales, es la primera vez que China es vista de manera más positiva que EEUU, señaló la directora asociada de la investigación Laura Silver.