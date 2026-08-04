Una reciente encuesta aseguró que China y su presidente Xi Jinping son mejor vistos por muchos países, en comparación con EEUU y Donald Trump.
Una encuesta mostró que China y Xi Jinping tienen mejor imagen que EEUU y Trump a nivel mundial
El Mundo04/08/2026
El sondeo se hizo en más de 30 países entre febrero y mayo. Entre las causas figuran la participación de Washington en guerras.
El dato surgió de un análisis del Pew Research Center, en el que sostuvo que hasta hace unos años "buena parte del mundo vio a EEUU de manera más favorable que a China". No obstante, este año se dio un cambio "impulsado en parte por las tensiones entre el gobierno de Trump y los aliados de Washington", según expresó LA Times.
Esta postura a favor de Pekín se visualizó en 25 de los 36 países y territorios abarcados, incluidos Canadá y México. El sondeo se realizó de febrero a mayo, el mismo período en el que EEUU e Israel iniciaron una guerra contra Irán.
Las opiniones también fueron más favorables hacia el líder chino Xi Jinping en 22 países, que hacia el presidente estadounidense Donald Trump. Sin embargo, en muchos de los países la gente tiene poca confianza en ambos. En esa línea, en los casi 20 años en que Pew sigue las opiniones globales, es la primera vez que China es vista de manera más positiva que EEUU, señaló la directora asociada de la investigación Laura Silver.
"En algunos momentos del pasado, las opiniones sobre Beijing y Washington fueron similares, pero hasta ahora no habían sido significativamente más favorables para China. Hubo una relación real entre el estallido de la guerra y la sensación de que EEUU simplemente no está contribuyendo a la paz y la estabilidad, y de que la gente tiene menos confianza en Donald Trump”, declaró Silver a LA Times.
Silver añadió que las exigencias de Trump de controlar Groenlandia, la incursión militar estadounidense que capturó al entonces líder venezolano Nicolás Maduro, y el manejo por parte de Washington de la guerra entre Israel y Hamás en Gaza también llevaron a una baja aprobación en muchos países.
“En comparación con EEUU, China es vista como un socio más confiable en muchos lugares. Es más probable que sea vista como un país que contribuye a la paz y la estabilidad globales”, señaló la investigadora.
Por otro lado, la portavoz de la Casa Blanca Olivia Wales destacó que Trump hizo "más por la estabilidad global que cualquier otra persona”, enumerando logros del mandatario como haber “aniquilado las instalaciones nucleares de Irán” y “eliminado a cientos de narcoterroristas”.
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