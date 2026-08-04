La FIFA inhabilitó a Giuliano Galoppo por una deuda con su exrepresentante

La FIFA sancionó al mediocampista de River Plate, Giuliano Galoppo, con una inhabilitación de seis meses para disputar partidos oficiales debido a una deuda vinculada a un contrato firmado con su exrepresentante durante su etapa en Banfield.

La resolución fue emitida por la Comisión Disciplinaria del organismo, que determinó el incumplimiento de una obligación económica. No obstante, la sanción podrá levantarse antes del plazo establecido si el futbolista regulariza la deuda o alcanza un acuerdo con el acreedor.

Sin embargo la sanción no recae sobre River Plate, sino exclusivamente sobre el futbolista. Sin embargo, mientras la inhabilitación permanezca vigente, el club no podrá incluir a Galoppo en partidos oficiales de la Liga Profesional, la Copa Argentina ni en competencias internacionales. La única forma de que el mediocampista vuelva a estar disponible antes de que se cumplan los seis meses será regularizar la deuda o alcanzar un acuerdo con su exrepresentante, tras lo cual la FIFA podrá levantar la sanción.