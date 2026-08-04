Ninguno de los cinco grandes pudo ganar en la tercera fecha y River y Boca atraviesan un arranque preocupante

La tercera fecha del Torneo Clausura dejó un dato tan llamativo como preocupante para los equipos más poderosos del fútbol argentino: ninguno de los cinco grandes consiguió una victoria. River, Boca, Racing, Independiente y San Lorenzo dejaron puntos en el camino, profundizando un inicio de campeonato que empieza a generar interrogantes.

El caso más delicado es el de River. El conjunto dirigido por Eduardo Coudet perdió 1-0 como local frente a Rosario Central y completó un arranque para el olvido: tres partidos, tres derrotas y ningún punto en la Zona B. Además, el Millonario todavía no convirtió goles en el torneo, una estadística que refleja el difícil presente futbolístico que atraviesa el equipo.

Boca tampoco logra despegar. El Xeneize igualó 2-2 ante Newell's en Rosario y apenas suma una unidad en el campeonato. Sin embargo, tiene un encuentro pendiente correspondiente a la segunda fecha que disputará este miércoles frente a Estudiantes de La Plata. Si consigue la victoria alcanzará los cuatro puntos, aunque el rendimiento sigue dejando muchas dudas.

En Avellaneda, Racing perdió el invicto al caer 3-1 como local frente a Tigre. La Academia sufrió su primera derrota del certamen y dejó escapar la posibilidad de mantenerse entre los protagonistas de la Zona B.

Independiente también resignó su invicto. El Rojo cayó 1-0 ante Vélez en Liniers, resultado que le permitió al Fortín mantenerse como único líder con puntaje ideal en la Zona A.

La mala jornada para los grandes se completó en Santiago del Estero, donde San Lorenzo perdió 1-0 frente a Central Córdoba y volvió a mostrar dificultades para consolidar su juego en este comienzo del campeonato.

Los resultados de la tercera fecha

Sábado

Gimnasia de Mendoza 2-0 Unión.

Estudiantes de Río Cuarto 0-0 Banfield.

Belgrano 0-1 Argentinos Juniors.

Estudiantes (LP) 3-0 Defensa y Justicia.

Racing 1-3 Tigre.

Domingo

Deportivo Riestra 0-1 Barracas Central.

Aldosivi 1-2 Gimnasia (LP).

Newell's 2-2 Boca.

River 0-1 Rosario Central.

Lanús 0-1 Instituto.

Lunes

Sarmiento 2-1 Independiente Rivadavia.

Platense 0-4 Talleres.

Vélez 1-0 Independiente.

Huracán 0-0 Atlético Tucumán.

Central Córdoba (Santiago del Estero) 1-0 San Lorenzo.

Un comienzo que enciende las alarmas

Cumplidas tres fechas, el panorama de los equipos más populares dista mucho del esperado. River continúa sin puntos y sin goles convertidos, mientras que Boca apenas cosechó una unidad y buscará cambiar la historia cuando complete el encuentro pendiente frente a Estudiantes.

Racing e Independiente perdieron el invicto en esta jornada y San Lorenzo tampoco pudo sostener su recuperación, en una fecha que dejó un hecho inédito: los cinco grandes terminaron sin triunfos.

Mientras tanto, Vélez es el único líder con puntaje ideal en la Zona A, y Argentinos Juniors y Barracas Central comparten la cima de la Zona B con nueve unidades, marcando el ritmo de un Clausura que comenzó con varias sorpresas.