La Selección Argentina prepara su regreso: amistoso en el país y la posibilidad de contar con Lionel Messi

La Selección Argentina comienza a delinear su regreso a la actividad luego de la derrota en la final del Mundial 2026. Mientras continúa la incertidumbre sobre la continuidad de Lionel Scaloni como entrenador, la Asociación del Fútbol Argentino ya trabaja en la organización de un partido amistoso durante la próxima fecha FIFA.

La ventana internacional se desarrollará entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre, período en el que la AFA gestiona la realización de un encuentro en territorio argentino con el objetivo de que la Albiceleste vuelva a presentarse ante su público tras la cita mundialista.

Uno de los grandes interrogantes pasa por la presencia de Lionel Messi. El capitán argentino tendría posibilidades de integrar la convocatoria, aunque su participación dependerá de su estado físico y de la planificación que se defina para el regreso del seleccionado.

Más allá del rival, que aún no fue confirmado, la intención de la dirigencia es que el equipo vuelva a jugar en el país y retome el contacto con los hinchas luego de una Copa del Mundo que terminó con el subcampeonato.

En las próximas semanas también se espera que se resuelva la situación de Lionel Scaloni, cuya continuidad al frente del seleccionado aún no fue oficializada, aunque las conversaciones con la AFA continúan.