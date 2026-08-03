La señal que complica a Milei: 6 de cada 10 argentinos piden cambios

A mitad de su tercer año de gestión, el gobierno de Javier Milei enfrenta su desafío más complejo: la desconexión entre el relato macroeconómico y la realidad del consumo. El último informe nacional de Zuban Córdoba & Asociados muestra un escenario de fuerte erosión para el oficialismo, con números que ya configuran un tablero electoral adverso para las presidenciales de 2027.

El dato central que marca el relevamiento de 1500 casos que realizó la consultora es la voluntad de recambio: hoy, un 61,9% de los ciudadanos asegura que votaría por un “cambio del gobierno actual”, mientras que la continuidad solo retiene un 33,4%.

Esta cifra se traduce en un desplazamiento de fuerzas: por primera vez en la serie, el peronismo (31,3%) aventaja a La Libertad Avanza (28%) en intención de voto por espacio. Lejos aparece el PRO como tercera opción con el 6,8% de la intención de voto.

El estudio también traza un escenario sin el partido de Mauricio Macri: en ese caso la diferencia entre el peronismo y los libertarios se reduce punto y medio (35,3% vs. 33,8%).

No obstante, el relevamiento también muestra un alto nivel de indecisos, del orden del 24,3%, una cifra que puede torcer la elección hacia cualquier extremo.

Escenario político: la economía no “perfora” el escepticismo

A pesar del mantra oficial sobre la recuperación, el estudio muestra que el “crédito social” se está agotando. La desaprobación de la gestión Milei escaló al 65,3% , impulsada por una percepción de deterioro personal persistente:

El 53,9% de los encuestados afirma estar “peor” económicamente que en 2023.

Un 64% cree que el país va en la dirección incorrecta.

Solo un 13,2% percibe una mejora real en su situación financiera.

El análisis de la consultora advierte que el argumento oficialista de “gobernamos bien, pero comunicamos mal” ha perdido eficacia.

“La recuperación económica no es algo que pueda ser implantado como un spot publicitario; es algo que se siente o no se siente”, señala el informe, subrayando que la ausencia de alivio en los bolsillos es el principal lastre político de la Casa Rosada.

La radicalización digital como refugio

Un aspecto relevante del informe es el análisis del ecosistema digital que sostiene al núcleo duro del Gobierno. Ante el desgaste de la gestión, se observa una intensificación de la “batalla cultural” en plataformas como X, Reddit y YouTube, donde circulan discursos que desafían consensos sociales previos.

Si bien el 92,6% de los argentinos mantiene un acuerdo inamovible sobre derechos básicos como el voto femenino, el estudio detecta “pliegues” de radicalización:

Un 20,3% de la población justifica el acoso online contra mujeres que critican al oficialismo o a sus grupos afines.

Casi un 24% sostiene que los varones deberían tener prioridad laboral ante la escasez de empleo.

Estos indicadores sugieren que, ante la falta de resultados económicos, el discurso oficial se ha desplazado hacia los márgenes de la red, traduciendo ideas de nichos digitales en políticas públicas, un fenómeno que especialistas describen como un intento de disciplinamiento social frente al descontento generalizado.

El escenario 2027: ¿fin de la excepcionalidad?

El informe concluye que el “cisne negro” que representó Milei en 2023 corre el riesgo de convertirse en una “frustración política más” dentro de la historia argentina reciente.

Con el PRO estancado en un 6,8% y un bloque opositor que empieza a capitalizar el malestar, el Gobierno entra en un segundo semestre decisivo.

Sin un cambio de rumbo palpable en salarios y reactivación, la Casa Rosada llegará al año electoral de 2027 con una maquinaria desgastada y un electorado que, tras tres años de ajuste, empieza a impacientarse de manera determinante.

Cronista