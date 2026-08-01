Diego Anzorreguy asumió como juez federal en Salta

El magistrado prestó juramento como titular del Juzgado Federal de Primera Instancia N°2 durante una ceremonia realizada en la Cámara Federal de Apelaciones.
 
Judiciales01/08/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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Diego Anzorreguy asumió como juez del Juzgado Federal de Primera Instancia N°2 de Salta tras prestar juramento en un acto encabezado por autoridades de la Cámara Federal de Apelaciones.

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La ceremonia se realizó en la Sala Colonial y estuvo presidida por Renato Rabbi-Baldi Cabanillas y Mariana Inés Catalano. También participaron representantes del Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal, la Defensa y fuerzas de seguridad.

Entre los asistentes estuvieron el vicegobernador Antonio Marocco, el intendente Emiliano Durand, el ministro de Seguridad Nicolás Avellaneda y autoridades provinciales, municipales y judiciales.

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