Un detenido por el crimen en Villa San Antonio

Imagen ilustrativa

Un hombre murió luego de ser herido presuntamente con un arma blanca durante un hecho ocurrido el viernes en calle Damián Torino, en Villa San Antonio.

Las primeras averiguaciones indican que el ataque se habría producido durante una gresca. Criminalística y Medicina Legal trabajaron en la escena, mientras se relevaron testimonios y registros de cámaras de seguridad.

Tras las tareas investigativas, fue detenido un sospechoso de haber participado en el homicidio. El cuerpo fue trasladado para la autopsia y la audiencia de imputación se realizará el lunes.