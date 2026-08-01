Un detenido por el crimen en Villa San Antonio

Homicidio en Orán: apuñalan a un joven en el cuello y hay un detenido
Ivana ChañiJudiciales02/08/2026
Un hombre de 27 años murió tras sufrir una herida mortal en el cuello en el barrio 9 de Julio. Hay un sospechoso de 23 años arrestado.
Un hombre murió luego de ser herido presuntamente con un arma blanca durante un hecho ocurrido el viernes en calle Damián Torino, en Villa San Antonio.
Las primeras averiguaciones indican que el ataque se habría producido durante una gresca. Criminalística y Medicina Legal trabajaron en la escena, mientras se relevaron testimonios y registros de cámaras de seguridad.
Tras las tareas investigativas, fue detenido un sospechoso de haber participado en el homicidio. El cuerpo fue trasladado para la autopsia y la audiencia de imputación se realizará el lunes.