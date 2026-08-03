Milei: "No somos Suiza, pero estamos mejor"

Javier Milei, defendió las principales medidas impulsadas por su Gobierno y aseguró que la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central apunta a eliminar de manera definitiva la inflación.

Según explicó, la iniciativa busca impedir que el Banco Central vuelva a financiar al Tesoro mediante emisión monetaria, una práctica que calificó como una de las principales causas de la inflación en Argentina. En ese sentido, sostuvo que el proyecto fortalecerá la independencia de la entidad y evitará que futuros gobiernos recurran a la emisión para cubrir el déficit fiscal.

Al ser consultado sobre la situación económica, Milei reconoció que todavía hay argentinos con dificultades para llegar a fin de mes, aunque afirmó que los indicadores sociales muestran una mejora respecto del inicio de su gestión. "No somos Suiza, pero estamos mejor", sostuvo al defender el rumbo del programa económico.

En el plano político, el mandatario volvió a referirse a la vicepresidenta Victoria Villarruel y ratificó las diferencias que mantiene con ella. Además, cuestionó algunas de sus posiciones públicas y dejó en claro que existe un fuerte distanciamiento dentro del oficialismo.

A lo largo de la entrevista, el Presidente insistió en que el objetivo central de su administración es consolidar la estabilidad económica y avanzar con las reformas estructurales que, según afirmó, permitirán sostener el crecimiento y reducir la inflación de manera permanente.