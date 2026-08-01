Buscar trabajo en Salta: el error que puede dejar tu currículum afuera
Enviar un currículum genérico de manera masiva es uno de los principales errores que cometen quienes buscan trabajo. La falta de información clara sobre la experiencia, las habilidades y los logros puede dejar al postulante afuera antes de llegar a una entrevista.
La licenciada en Recursos Humanos y orientadora laboral Fernanda Schwartz explicó en Vale Todo, por Aries, que los reclutadores dedican apenas unos segundos a determinar si un perfil se adapta a una vacante. Por eso, recomendó ajustar el currículum a cada búsqueda e incorporar palabras clave vinculadas con el puesto.
La especialista también advirtió que esperar únicamente la publicación de avisos laborales limita las oportunidades. Muchas vacantes forman parte del denominado mercado oculto y se cubren mediante contactos, recomendaciones o postulaciones espontáneas.
Entre las herramientas disponibles destacó LinkedIn, incluso en su versión gratuita. Mantener el perfil actualizado, activar alertas y establecer vínculos profesionales puede mejorar la visibilidad frente a empresas y reclutadores.
Schwartz sostuvo que buscar trabajo requiere planificación, organización y constancia. También aconsejó identificar fortalezas, definir logros concretos e investigar previamente las empresas en las que se desea trabajar.