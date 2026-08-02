Reabrieron el Paso de Jama: así operan los cruces fronterizos este domingo

El Paso de Jama, uno de los principales corredores internacionales entre Argentina y Chile, se encuentra habilitado este domingo entre las 9 y las 19.15, aunque las autoridades recomendaron circular con precaución debido a los vientos moderados en la zona.

En tanto, el paso internacional de Aguas Blancas-Bermejo permanece abierto las 24 horas, pero registra demoras por los controles de Gendarmería Nacional, una situación que también afecta el cruce por Puerto Chalanas debido al refuerzo de los organismos de seguridad.

Por su parte, el Paso Sico opera de 9 a 19 con uso obligatorio de cadenas, mientras que Socompa continúa cerrado al tránsito vehicular y funciona únicamente como paso ferroviario.

El informe también indica que los pasos de Salvador Mazza-Yacuiba, El Condado-La Mamora y Misión La Paz-Pozo Hondo permanecen habilitados, mientras que el Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes opera con normalidad.