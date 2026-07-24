San Lorenzo busca al mejor locro en la tercera edición del concurso

La tercera edición del certamen se realizará este sábado, de 12 a 18, en la plaza Ejército Argentino. Ocho concursantes competirán por el mejor locro y la jornada se completará con espectáculos en vivo, feria de emprendedores y gastronomía regional.
Municipios24/07/2026

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Este sábado, San Lorenzo volverá a reunir a cocineros y amantes de la gastronomía regional con la tercera edición del Concurso del Locro. La cita será desde las 12 hasta las 18 en la plaza Ejército Argentino, con entrada libre y gratuita.

En total, serán ocho los participantes que competirán por preparar el mejor locro de la jornada. "Ya tenemos anotados ocho concursantes y hay que probarlos a todos", comentó el coordinador de Eventos de San Lorenzo, Mariano López Rivas, en diálogo con ‘No es una tarde  cualquiera’ por Aries.

Además del plato tradicional, el público podrá disfrutar de empanadas, humitas, tamales y otras comidas típicas, mientras que los artesanos ofrecerán sus productos en una feria que acompañará la propuesta durante toda la tarde.

La programación incluirá también espectáculos en vivo con Las Voces de San Lorenzo, Sólo Dos Folklore, Amalhaya y el grupo Lunan.

López Rivas invitó a los salteños a acercarse a la villa veraniega y recordó que se encuentra "a tan solo cinco minutos de Salta Capital", por lo que la propuesta combina gastronomía, música y un entorno natural para disfrutar durante el fin de semana.

Otras propuestas para cerrar las vacaciones de invierno

Además del Concurso del Locro, San Lorenzo ofrecerá durante este fin de semana las últimas actividades organizadas para las vacaciones de invierno. Entre ellas se destacan las clases abiertas para aprender a bailar folclore en la Quebrada de San Lorenzo, donde integrantes de la Academia Misterio de Zamba enseñan los pasos básicos de chacareras y zambas e invitan al público a sumarse.

Otra de las propuestas es el circuito interpretativo por la Quebrada de San Lorenzo, un recorrido guiado que permite conocer la flora, la fauna y la historia de uno de los principales atractivos

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