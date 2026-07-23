General Güemes destinará hasta $115 millones para comprar minibuses

La Municipalidad de General Güemes abrió una licitación pública con un presupuesto oficial de hasta $115 millones para la adquisición de minibuses cero kilómetro.

Según la convocatoria publicada en el Boletín Oficial, una de las alternativas contempla la compra de un minibús con capacidad mínima para 18 pasajeros, mientras que otra posibilidad es incorporar dos unidades de al menos 10 asientos.

El presupuesto contempla IVA, gastos de traslado y patentamiento de los vehículos.

Además, el procedimiento prevé la posibilidad de realizar el pago en hasta diez cuotas.

La apertura de sobres fue establecida para el proceso licitatorio municipal, mediante el cual General Güemes busca incorporar nuevas unidades a su parque automotor.