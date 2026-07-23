General Güemes destinará hasta $115 millones para comprar minibuses

El municipio abrió una licitación para incorporar transporte 0 km. La convocatoria contempla diferentes alternativas según la capacidad de las unidades.
 
Municipios23/07/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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La Municipalidad de General Güemes abrió una licitación pública con un presupuesto oficial de hasta $115 millones para la adquisición de minibuses cero kilómetro.

Según la convocatoria publicada en el Boletín Oficial, una de las alternativas contempla la compra de un minibús con capacidad mínima para 18 pasajeros, mientras que otra posibilidad es incorporar dos unidades de al menos 10 asientos.

images?q=tbn:ANd9GcTv--A_LZ1EoejdYmf7lQOmlJyfF3lkqkK4yYYPKm4OFTQhAydIdkHcJCs&s=10Salta ratificó una deuda de más de US$171 mil por el área petrolera Valle Morado

El presupuesto contempla IVA, gastos de traslado y patentamiento de los vehículos.

Además, el procedimiento prevé la posibilidad de realizar el pago en hasta diez cuotas.

La apertura de sobres fue establecida para el proceso licitatorio municipal, mediante el cual General Güemes busca incorporar nuevas unidades a su parque automotor.

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