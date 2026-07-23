Gareca: "La clase media está siendo muy golpeada y no hay ayudas desde Nación"

La situación económica que atraviesan las familias salteñas y su impacto en las finanzas municipales fue uno de los ejes de la entrevista que la concejal Malvina Gareca brindó al programa Día de Miércoles, por Aries. Durante el diálogo, analizó el crecimiento del endeudamiento de los vecinos con el municipio y sostuvo que las dificultades económicas responden a un contexto nacional que afecta el consumo, el empleo y el poder adquisitivo.

En ese marco, consideró que una eventual congelación de la Unidad Tributaria no resolvería el problema de fondo, al entender que la crisis excede el ámbito municipal. Señaló que el presupuesto local ya contempla compromisos vinculados a la prestación de servicios y ejecución de obras, por lo que cualquier modificación en la política tributaria debe analizarse junto con el contexto económico general.

Frente a este escenario, destacó que el municipio mantiene herramientas de asistencia destinadas a aliviar la carga económica de distintos sectores. Entre ellas mencionó las exenciones impositivas, las condonaciones de deudas y beneficios dirigidos a jubilados, personas con discapacidad, desempleados, pequeñas y medianas empresas y actividades vinculadas al turismo.

Asimismo, remarcó que estas medidas buscan contener a los sectores más afectados mientras persistan las dificultades económicas, aunque advirtió que las soluciones de fondo dependen de políticas macroeconómicas que permitan mejorar los ingresos de las familias y reactivar la economía.