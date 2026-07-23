La tercera edición del certamen se realizará este sábado, de 12 a 18, en la plaza Ejército Argentino. Ocho concursantes competirán por el mejor locro y la jornada se completará con espectáculos en vivo, feria de emprendedores y gastronomía regional.
EDESA realizará obras programadas en General Güemes y podría haber cortes de energía
Municipios23/07/2026Rocío Monteros Di Pietro
La empresa informó que los trabajos están previstos para hoy y advirtió que las tareas podrían implicar interrupciones del servicio eléctrico mientras se ejecutan las obras.
EDESA anunció que este jueves 23 de julio llevará adelante obras programadas en la ciudad de General Güemes, como parte de las tareas de mantenimiento y mejoras en la red eléctrica.
Desde la empresa indicaron que los trabajos podrían requerir la interrupción temporal del suministro eléctrico, con el objetivo de garantizar que el personal pueda desempeñar sus tareas en condiciones seguras.
Asimismo, señalaron que, en caso de registrarse condiciones climáticas adversas, las obras serán reprogramadas.
Los usuarios pueden consultar los horarios y los sectores específicos alcanzados por las tareas a través de los canales oficiales de EDESA.
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