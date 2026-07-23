EDESA realizará obras programadas en General Güemes y podría haber cortes de energía

EDESA anunció que este jueves 23 de julio llevará adelante obras programadas en la ciudad de General Güemes, como parte de las tareas de mantenimiento y mejoras en la red eléctrica.

Desde la empresa indicaron que los trabajos podrían requerir la interrupción temporal del suministro eléctrico, con el objetivo de garantizar que el personal pueda desempeñar sus tareas en condiciones seguras.

Asimismo, señalaron que, en caso de registrarse condiciones climáticas adversas, las obras serán reprogramadas.

Los usuarios pueden consultar los horarios y los sectores específicos alcanzados por las tareas a través de los canales oficiales de EDESA.