General Güemes celebró 138 años de historia

El vicegobernador Antonio Marocco y el intendente Carlos Rosso encabezaron el acto por el 138º aniversario del municipio de General Güemes, realizado junto a vecinos y representantes de distintas instituciones en el entorno de la estación ferroviaria, símbolo del nacimiento y desarrollo de la ciudad.

Durante su discurso, Marocco reflexionó sobre la necesidad de reafirmar la identidad y los valores nacionales frente a los prejuicios y las descalificaciones que recibió el país durante los últimos días. En ese sentido, convocó a los argentinos a sentirse orgullosos de lo que son, de su historia y del futuro que desean construir.

El vicegobernador vinculó ese mensaje con las canciones patrias interpretadas durante la ceremonia: “El águila es bandera en ‘Aurora’, el ‘jurar con gloria morir’ en nuestro Himno Nacional, el orgullo nacional en la Marcha de Malvinas y aquellas cosas que hacían ‘al gaucho patriota indignar’ en el Himno a Güemes”. Al evocar esos versos, destacó que los símbolos patrios no son expresiones vacías, sino la síntesis de una historia, de valores compartidos y de una identidad que debe ser defendida y transmitida a las nuevas generaciones.

También recordó la invocación del sacerdote Ángel Casemiro para pedir que Dios guíe los pasos de la comunidad y sostuvo que la reflexión sobre los valores compartidos de la Patria marca el camino por el que debe avanzar el pueblo argentino.

La ceremonia comenzó con el izamiento de la Bandera Nacional y continuó con la entonación del Himno Nacional Argentino, la Marcha de Malvinas y el Himno al General Martín Miguel de Güemes. Posteriormente, el padre Ángel Casemiro realizó una invocación religiosa.

En el acto, los profesores Clara Pérez Abella, Alejandra Paz y Víctor Hugo Díaz pronunciaron mensajes alusivos en los que se recordó la historia del municipio que comenzó un 23 de julio de 1888 por un decreto firmado por el presidente Miguel Juárez Celman. En ese sentido, se destacó la importancia del ferrocarril en el nacimiento y la vida del pueblo. Además de los datos históricos, las obras y los hechos tangibles, se destacó a la cultura y la educación como un patrimonio fundamental de la comunidad.

Finalmente, el intendente Rosso remarcó que todos los vecinos forman parte de la historia de General Güemes e instó a la comunidad a seguir contribuyendo, cada cual desde su lugar, a tener una ciudad mejor.

Participaron la subsecretaria de Gobierno, Soledad Gramajo; el presidente del Concejo Deliberante, Marcelo Quiroga, junto a concejales; funcionarios municipales; el exintendente Pedro Antonio Díaz; veteranos de Malvinas y soldados continentales; autoridades policiales; alumnos de establecimientos educativos y vecinos.