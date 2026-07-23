El Paseo del Deporte cambia la cara: juegos, calistenia y espacios para volver a disfrutar al aire libre

Después de varias semanas de trabajos, el Paseo del Deporte empieza a mostrar una nueva imagen. El tradicional espacio ubicado en la zona del Legado Güemes y el Delmi fue intervenido con una serie de mejoras que apuntan a convertirlo en un lugar de encuentro para vecinos de todas las edades.

Gonzalo Jordán, encargado de la obra, explicó a Aries que uno de los principales objetivos fue ordenar los sectores y darle una identidad más deportiva al paseo. “La idea fue dividir los espacios y agregar juegos para que cada sector tenga una función”, detalló.

Uno de los cambios más visibles está en el sector cercano a calle Necochea, donde se incorporó una zona de calistenia, una disciplina que utiliza el propio peso corporal como método de entrenamiento. Según Jordán, está pensada principalmente para adolescentes y adultos que buscan una actividad física de mayor intensidad.

En el centro del paseo quedó concentrada la propuesta para los más chicos. Allí se instaló una dársena con juegos infantiles para que los niños tengan un espacio definido y seguro. Además, se sumaron alternativas recreativas como mesas de fútbol tenis, ping pong y ajedrez, con la idea de ampliar la oferta más allá del deporte tradicional.

“Buscamos que no sea solamente venir a entrenar, sino también poder pasar el rato, compartir y disfrutar”, explicó el encargado de obra.

Las mesas de fútbol tenis fueron construidas en cemento, mientras que las de ping pong quedaron fijadas al suelo para garantizar mayor durabilidad. La renovación también alcanzó al mobiliario existente. Los bancos fueron recuperados con trabajos de pintura, cambio de madera y reparación de bases deterioradas. Además, se incorporaron ocho bancos que estaban ubicados en el Parque San Martín y fueron reutilizados en este espacio.

Otro de los puntos importantes de la obra es la accesibilidad. Se realizaron rampas para personas con discapacidad y se renovó la bicisenda que recorre el paseo de punta a punta con una pintura especial de mayor resistencia.

El lugar también incorporó un clásico que busca despertar recuerdos: la rayuela. Un juego tradicional que vuelve a aparecer como una propuesta sencilla para los más chicos.

A eso se suman las nuevas rampas de skate, construidas con estructuras de material y pensadas para quienes se inician en esta disciplina urbana. “Son tres rampas grandes con barandas para deslizarse, pensadas para que puedan aprender y practicar”, explicó Jordán.

Con estos cambios, el Paseo del Deporte dejó atrás la imagen de un espacio más limitado y busca transformarse en un punto de encuentro donde convivan entrenamiento, juegos y descanso.