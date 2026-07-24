Aportes sindicales: no se trata de transparencia, sino de “un ataque a los trabajadores”, advirtió Guaymás

El dirigente de Camioneros, Jorge Guaymás, cuestionó la reglamentación de la reforma laboral vinculada con el cálculo de determinados aportes sindicales y advirtió que el nuevo esquema puede reducir los recursos disponibles para la representación y defensa de los trabajadores.

En Derechos del Mundo del Trabajo, por Aries, Guaymás explicó que la modificación establece que determinados aportes se calcularán únicamente sobre las remuneraciones normales y habituales.

De acuerdo con su explicación, quedan excluidos conceptos como horas extra, aguinaldo, bonos, premios, plus vacacional y otras sumas extraordinarias.

Para el dirigente, la discusión no debe presentarse como una cuestión de transparencia.

“No estamos discutiendo transparencia. La transparencia siempre existió y los aportes sindicales ya estaban regulados por la legislación vigente y sujetos a los controles correspondientes”, sostuvo.

“Un nuevo ataque a los trabajadores”

Guaymás consideró que la modificación afecta directamente la capacidad financiera de las organizaciones gremiales.

“Esta decisión constituye un nuevo ataque a los trabajadores y a sus organizaciones sindicales”, afirmó.

Según planteó, los recursos sindicales no se destinan únicamente al funcionamiento institucional, sino también a la representación gremial, la capacitación, la acción social y la asistencia de trabajadores que atraviesan conflictos laborales.

“Cuando se debilita una organización sindical, no se perjudica solamente a un dirigente ni a una institución. Se debilita la capacidad colectiva de los trabajadores para defender su salario, condiciones de trabajo y derechos conquistados durante décadas”, señaló.

Menos recursos, menos herramientas

Guaymás sintetizó su postura con una definición: “Cada modificación que reduce recursos también reduce herramientas”.

El dirigente insistió en que los sindicatos tienen como función negociar convenios colectivos, sostener servicios, brindar capacitación y representar a trabajadores ante conflictos laborales.

Por eso, consideró que el cambio en la base de cálculo puede terminar afectando de manera directa o indirecta a quienes dependen de su salario.