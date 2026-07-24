En Salta, la jubilación mínima apenas alcanza para cubrir una cuarta parte de la canasta básica

La situación previsional de los jubilados en Salta continúa mostrando un fuerte deterioro entre los ingresos que perciben y el costo de vida. Según un informe elaborado por la Abogada previsional Julia Toyos por Aries, en la provincia existen 163.332 beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y, aunque el haber promedio supera la media nacional, la mayoría de las prestaciones se concentra en torno a la jubilación mínima.

El trabajo señala que la canasta básica de un jubilado alcanzó los $1.824.682 en marzo de 2026, mientras que la jubilación mínima con el bono de $70.000 llega a $481.989, apenas suficiente para cubrir cerca del 25% de ese monto.

Solo el gasto mensual en medicamentos supera el valor de una jubilación mínima.



Otro de los puntos que destaca el informe es la situación del bono extraordinario de $70.000, congelado desde marzo de 2024. La especialista explica que se trata de un monto discrecional, que no integra el haber jubilatorio, no genera aguinaldo ni otros beneficios y solo se paga completo a quienes perciben la jubilación mínima. A medida que aumenta el haber, el bono disminuye hasta desaparecer

Finalmente, el análisis sostiene que el debate previsional no debería centrarse únicamente en la actualización del bono, sino en una recomposición de los haberes jubilatorios. Además, recuerda que distintos fallos de la Justicia Federal de Salta consolidaron criterios que permitieron recuperar parte del poder adquisitivo perdido en numerosos casos, por lo que quienes consideren deteriorado su haber pueden evaluar la posibilidad de realizar un reclamo judicial.