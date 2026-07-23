Cambian las reglas para exportar al Mercosur: simplifican trámites y endurecen sanciones

Los productores y exportadores argentinos tendrán desde septiembre un procedimiento más simple para acreditar el origen de los productos destinados a países del Mercosur.

La Secretaría de Industria y Comercio habilitó una Declaración de Origen digital que podrá ser emitida directamente por productores o exportadores mediante la plataforma Trámites a Distancia (TAD).

La medida comenzará a regir el 26 de septiembre de 2026 y busca agilizar el cumplimiento de los requisitos necesarios para acceder al tratamiento arancelario preferencial dentro del bloque regional.

Cómo será el nuevo trámite

La Declaración de Origen tendrá carácter de declaración jurada y podrá ser firmada de manera electrónica o digital.

Deberá emitirse dentro de los 180 días posteriores a la factura comercial y tendrá una vigencia de 12 meses desde su generación.

La responsabilidad sobre la información presentada recaerá directamente sobre el productor o exportador.

Más facilidad, pero también más responsabilidad

La simplificación del procedimiento viene acompañada de un régimen de sanciones para quienes incumplan los requisitos o falseen información sobre el origen de las mercaderías.

La normativa contempla suspensiones de hasta 18 meses para determinados incumplimientos y sanciones de hasta cinco años de inhabilitación para emitir Declaraciones de Origen en casos de reiteración o fraude.

Se considera fraude a las acciones u omisiones que, mediante engaño, ocultamiento deliberado o simulación, induzcan a error a la autoridad.

Habrá controles e inspecciones

La Dirección de Importaciones podrá solicitar documentación adicional y realizar inspecciones en los establecimientos vinculados con las declaraciones presentadas.

El nuevo esquema se aplicará a las operaciones comprendidas dentro del Acuerdo de Complementación Económica N°18 del Mercosur.