Seguros paramétricos: cómo funciona la nueva modalidad que ya fue regulada

La Superintendencia de Seguros de la Nación incorporó formalmente al mercado argentino los denominados seguros paramétricos, una modalidad que modifica la forma tradicional de determinar determinadas indemnizaciones.

En estos seguros, el pago se activa cuando se alcanza un índice o parámetro establecido previamente en el contrato, sin que el asegurado tenga que demostrar cuánto dinero perdió como consecuencia del evento.

La modalidad tiene especial aplicación potencial en riesgos climáticos, agropecuarios y grandes actividades económicas.

Cómo funcionan

En lugar de calcular el daño posteriormente, la póliza establece de antemano un parámetro objetivo.

Al alcanzarse ese valor, la indemnización prevista puede activarse según las condiciones contratadas.

La normativa exige que los estudios de factibilidad y los índices utilizados sean validados por un actuario independiente.

No podrán utilizarse para seguros de personas

La Superintendencia prohibió expresamente comercializar seguros de personas bajo esta modalidad.

En determinados casos vinculados con el Estado o con grandes tomadores, las pólizas podrán comercializarse sin autorización previa, aunque deberán posteriormente ser informadas al organismo.