Cerraron el acceso a la Garganta del Diablo en las Cataratas del Iguazú por la crecida del río

El río Iguazú registró este jueves una crecida que llevó su caudal a más de 8.500 metros cúbicos por segundo, el equivalente a más de 8 millones de litros de agua precipitándose cada segundo sobre las Cataratas del Iguazú, lo que obligó a cerrar de manera preventiva el circuito de Garganta del Diablo tanto en el sector argentino como en el brasileño.

El fenómeno fue consecuencia de las intensas lluvias registradas en el sur de Brasil, que impactaron de manera directa sobre la cuenca alta del río.

La crecida comenzó a gestarse el miércoles por la tarde. A las 15 de ese día, el caudal se ubicaba en 2.770 metros cúbicos por segundo, nivel que llevó a las autoridades a tomar la decisión de clausurar preventivamente el acceso a Garganta del Diablo. Hasta las 21 el aumento fue gradual, pero durante la madrugada el ritmo se aceleró de forma considerable hasta alcanzar los registros de la jornada siguiente.

CATARATAS: CERRARON EL ACCESO A LA GARGANTA DEL DIABLO



La fuerte crecida del río Iguazú obligó a cerrar por tiempo indeterminado la pasarela de acceso a la Garganta del Diablo, en el Parque Nacional Iguazú. Tras las intensas lluvias registradas en Brasil, el caudal pasó de unos… pic.twitter.com/9suj4PSGma — Clarín (@clarincom) July 23, 2026

Carol Da Rosa, gerente general de Iguazú Argentina, la empresa concesionaria del parque, describió la velocidad con la que cambió el escenario hídrico: “Todos los puntos de control que están sobre el cauce del río Iguazú en Brasil empezaron a tener incrementos y el día de ayer se incrementó con mucha velocidad en muy poco margen de tiempo”, señaló en declaraciones a FM Santa María de las Misiones.

La directiva también explicó el mecanismo que desencadenó la situación: el fenómeno meteorológico de El Niño comenzó a manifestarse con fuerza en las altas cuencas del territorio brasileño, y el personal del área Cataratas realiza un seguimiento constante de los registros aguas arriba para anticipar el comportamiento del río.

Ante la magnitud de la crecida, los operarios y el personal técnico de Iguazú Argentina, junto a los guardaparques de la Administración de Parques Nacionales (APN), activaron los protocolos de seguridad. Una de las primeras acciones fue el ingreso de operarios al circuito para rebatir las pasarelas de Garganta del Diablo, una maniobra que permite proteger las estructuras ante el avance del agua y minimizar posibles daños a la infraestructura.

Da Rosa fue enfática al respecto: “Estamos con un caudal superior a los 8.500 metros cúbicos por segundo. Este caudal empezó a incrementarse en el día de ayer, así que, según nuestros protocolos de seguridad y de gestión de las pasarelas, decidimos en conjunto con la APN rebatir y cerrar por un tiempo el circuito de Garganta del Diablo”, indicó a FM Santa María de las Misiones.