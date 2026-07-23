Minería: ARCA simplificó el recupero del IVA para empresas del sector

Las empresas mineras tendrán un nuevo procedimiento para solicitar la devolución de créditos fiscales de IVA vinculados a inversiones y tareas de exploración.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero incorporó este régimen al Sistema Integral de Recupero (SIR), una plataforma que concentra distintos mecanismos de reintegro tributario.

La decisión tiene especial interés para provincias con fuerte actividad minera como Salta, debido al volumen de inversiones destinadas a proyectos de litio y otros minerales.

Cómo funcionará

La nueva operatoria fue identificada dentro del SIR con el código 006 y comprende el recupero de créditos fiscales de IVA para inversiones de la actividad minera.

ARCA estableció que el procedimiento será obligatorio para las solicitudes correspondientes al período marzo de 2026 en adelante.

El beneficio previsto por la Ley de Inversiones Mineras comprende créditos fiscales generados por importaciones y adquisiciones de determinados bienes y servicios vinculados con tareas de exploración.

Buscan agilizar los trámites

La normativa reemplaza mecanismos anteriores y apunta a incorporar estas solicitudes al sistema digital de recupero que ARCA ya utiliza para otros regímenes.

Previamente, la Secretaría de Minería y ARCA habían derogado la reglamentación conjunta vigente desde 2004 para avanzar hacia un esquema en el que cada organismo regule las cuestiones correspondientes a su competencia.