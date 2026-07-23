Banco Nación volvió a mover sus tasas: cuánto cobra ahora por préstamos

El Banco Nación informó nuevas tasas de interés para distintas operaciones de crédito y descuento, con movimientos durante los últimos días de julio.

En la cartera general de préstamos, la tasa nominal anual vencida a 30 días pasó del 24,60% entre el 17 y el 20 de julio al 26,25% para las operaciones comprendidas entre el 22 y el 23 de julio.

La evolución muestra una modificación de las condiciones financieras ofrecidas por la entidad.

Las tasas para MiPyMEs

Para operaciones de descuento destinadas a MiPyMEs, el Banco Nación informó tasas que comienzan en 23% nominal anual para plazos de hasta seis días.

La tasa asciende progresivamente de acuerdo con el plazo: alcanza 27% hasta 90 días, 31% hasta 180 días y 33% hasta 360 días sin garantía de SGR.

Para otros clientes, las tasas informadas son superiores y llegan al 36% nominal anual para operaciones de entre 181 y 360 días.

Crédito y actividad económica

Las tasas bancarias tienen impacto directo sobre el costo de financiamiento de empresas, comercios y productores que necesitan capital de trabajo o anticipar cobros.

El Banco Nación actualiza periódicamente estas condiciones de acuerdo con las distintas líneas y tipos de clientes.