Lanús golpeó primero: venció 2-0 a Cienciano y quedó bien perfilado en la Copa Sudamericana

Lanús dio un paso firme hacia los octavos de final de la Copa Sudamericana al derrotar por 2 a 0 a Cienciano de Perú en el estadio Ciudad de Lanús, por el partido de ida de los playoffs del certamen continental. Con una sólida actuación, el equipo dirigido por Mauricio Pellegrino sacó una ventaja importante de cara a la revancha que se disputará la próxima semana en Cusco.

El Granate fue superior durante gran parte del encuentro y logró abrir el marcador a los 33 minutos de la primera etapa. Tras una buena recuperación en la mitad de la cancha y una asistencia desde la derecha, Franco Watson definió con precisión para establecer el 1-0.

En el complemento, el conjunto argentino sufrió la expulsión de Lucas Besozzi a los 62 minutos, luego de una dura infracción que fue revisada por el VAR. A pesar de jugar con un hombre menos durante el tramo final, Lanús sostuvo el dominio del partido y no pasó sobresaltos.

Ya sobre el cierre, Ramiro Carrera aprovechó un rebote del arquero Italo Espinoza y empujó la pelota al fondo de la red para sellar el definitivo 2-0 y darle mayor tranquilidad al equipo de cara al desquite.

La revancha se disputará el próximo miércoles 29 de julio en Cusco. El ganador de la serie avanzará a los octavos de final, donde lo espera Botafogo.