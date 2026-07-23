Cambios que tendrá la camiseta de la Selección Argentina

Desde ahora, el distintivo que portaban las equipaciones de la Scaloneta, que representaban la defensa del título, lo pasarán a utilizar los futbolistas de la selección española por la consagración del pasado domingo 19 de julio.

Es por eso que la indumentaria del seleccionado argentino ahora solo podrá llevar el parche de campeón de América de 2024, disputada en Estados Unidos.

Será el mismo caso como el que usó desde la Copa América que ganó en 2021 en el Maracaná hasta el último amistoso previo al Mundial 2022. Durante la Copa América 2024 también usó el parche de campeón 2021, y no el de campeón del mundo.Además, tras la definición de la Copa del Mundo, se filtró la que hubiese sido la camiseta de Argentina con las cuatro estrellas bordadas por encima del escudo. En cada una de ellas iba a estar escrito el año de los respectivos Mundiales.