Mitre se consagró campeón tras una dramática definición por penales

El momento más discutido de la final llegó durante el tiempo reglamentario, cuando una acción ofensiva de Peñarol terminó con la pelota en la red. En primera instancia, el juez de línea levantó la bandera y marcó posición adelantada. Sin embargo, luego de un intercambio con el árbitro principal, la decisión fue modificada y el tanto terminó siendo convalidado.

La determinación generó un fuerte malestar en Mitre. Jugadores, integrantes del cuerpo técnico e hinchas reclamaron enérgicamente la decisión arbitral, entendiendo que la jugada debía ser invalidada. Pese a la polémica, el partido continuó y el empate llevó la definición a los penales.

Desde los doce pasos, el equipo del barrio Norte mostró mayor efectividad y sangre fría para imponerse en la serie y desatar el festejo de toda su gente. El arquero y los ejecutantes fueron determinantes para que el Ciclón levantara el trofeo en una noche que quedará en el recuerdo.

Además de conquistar el campeonato, Mitre consiguió uno de los grandes objetivos de la temporada: la clasificación al próximo Torneo Regional Federal Amateur, certamen que reúne a los mejores equipos del interior del país en busca del ascenso.

Como premio adicional, el campeón también obtuvo el pasaje a la Copa Norte, donde enfrentará a Atlético San Pedro, representante de Jujuy que se coronó campeón tras vencer a Talleres de Perico.

Mitre celebró un título trabajado, sufrido y lleno de emociones, coronando una campaña que ahora tendrá nuevos desafíos a nivel regional.