Viento Zonda en Jujuy: ráfagas de 130 km/h dejaron destrozos e incendios

El temporal provocó voladuras de techos, caída de árboles, cortes de luz y focos forestales en distintos puntos de la provincia.
Argentina19/07/2026Ivana ChañiIvana Chañi

RU3CN7DL7FAVHA4PHV3KM4QZOA

Un violento temporal de viento Zonda provocó graves destrozos, incendios forestales y cortes masivos de energía eléctrica en la provincia de Jujuy.

Según informó Noticias Argentinas, las ráfagas superaron los 130 kilómetros por hora y el fenómeno fue calificado por las autoridades como el más intenso de los últimos 30 años.

21708-el-gobierno-de-la-provincia-continua-con-el-amplio-operativo-por-incendios-de-pastizales“Puede haber negligencia o maldad”: la advertencia sobre el origen de los incendios en Salta

El temporal dejó voladuras de techos, árboles caídos y más de 5.000 usuarios sin electricidad. También generó inconvenientes en el abastecimiento de agua, por lo que se activaron grupos electrógenos y camiones cisterna.

El Gobierno provincial conformó un comité operativo de emergencia y unificó recursos de ministerios, bomberos y municipios. Además, recomendó restringir la circulación por la caída de obstáculos, el apagado de semáforos y el riesgo de nuevos focos de incendio.

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias
Recibí información en tu mail