Viento Zonda en Jujuy: ráfagas de 130 km/h dejaron destrozos e incendios

Un violento temporal de viento Zonda provocó graves destrozos, incendios forestales y cortes masivos de energía eléctrica en la provincia de Jujuy.

Según informó Noticias Argentinas, las ráfagas superaron los 130 kilómetros por hora y el fenómeno fue calificado por las autoridades como el más intenso de los últimos 30 años.

El temporal dejó voladuras de techos, árboles caídos y más de 5.000 usuarios sin electricidad. También generó inconvenientes en el abastecimiento de agua, por lo que se activaron grupos electrógenos y camiones cisterna.

El Gobierno provincial conformó un comité operativo de emergencia y unificó recursos de ministerios, bomberos y municipios. Además, recomendó restringir la circulación por la caída de obstáculos, el apagado de semáforos y el riesgo de nuevos focos de incendio.