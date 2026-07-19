Más de tres metros de nieve y 30 rescatados en la cordillera mendocina

El operativo se concentró en distintos puntos de la Ruta 7 y continuará mientras persistan las condiciones extremas.
Argentina19/07/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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Un histórico temporal de nieve mantiene paralizada la alta montaña mendocina y ya obligó al rescate de 30 personas atrapadas en distintos puntos de la cordillera.

Gendarmería Nacional desplegó vehículos oruga especiales para avanzar sobre sectores con acumulaciones de nieve superiores a los tres metros y fuerte viento blanco, según informó Noticias Argentinas.

Los operativos se realizaron en Puente del Inca, Horcones, Penitentes y Las Cuevas. Entre los rescatados había turistas, pobladores y andinistas, quienes fueron trasladados a Uspallata para recibir asistencia médica preventiva.

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Las autoridades recomendaron evitar la circulación por la Ruta Nacional 7 y extremar las precauciones, ya que las condiciones adversas podrían continuar hasta fines de mes.

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