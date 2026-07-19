Más de tres metros de nieve y 30 rescatados en la cordillera mendocina
Argentina19/07/2026Ivana Chañi
El operativo se concentró en distintos puntos de la Ruta 7 y continuará mientras persistan las condiciones extremas.
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