El plantel llegó en un vuelo de Aerolíneas Argentinas y tuvo una recepción protocolar en la pista. Lionel Messi y Rodrigo De Paul no volvieron con la delegación.
"Yendo": la publicación de María Becerra antes de la final del Mundial
Deportes19/07/2026Ivana Chañi
La cantante argentina voló a último momento rumbo a Nueva Jersey tras ser convocada para interpretar el himno.
María Becerra será la encargada de interpretar el Himno Nacional Argentino en la previa de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España.
Según informó C5N, la artista se encontraba en España para participar del Festival Bigsound, en Pontevedra, pero debió adelantar su presentación y modificar su agenda tras confirmarse la convocatoria.
Luego del show, la cantante tomó un vuelo privado rumbo a Estados Unidos para llegar a tiempo al estadio de Nueva Jersey.
Antes de partir, Becerra publicó en sus historias de Instagram una fotografía junto a la camiseta de la Selección y la pelota del Mundial, acompañada por el mensaje: “Yendo”.
Te puede interesar
El capitán valoró el esfuerzo del grupo por alcanzar dos finales consecutivas y felicitó al campeón del Mundial. “Logramos unirnos como país y estar todos juntos”, sentenció.
Lo que viene para la Selección: fecha FIFA XL, eliminatorias inciertas y la Copa América en 2028Deportes20/07/2026
Una vez que pase la fiebre mundialista, en las oficinas del predio Lionel Andrés Messi deberán definir qué harán en los próximos meses.
Sin Messi ni De Paul: quiénes regresan al país con la Selección argentina tras el Mundial
Rocío Monteros Di PietroDeportes20/07/2026
La delegación aterrizará este lunes en Ezeiza con Lionel Scaloni y la mayor parte del plantel, aunque seis futbolistas decidieron no regresar a la Argentina tras la final ante España.
Messi no volverá a la Argentina con la Selección y se enfría un recibimiento multitudinario
Rocío Monteros Di PietroDeportes20/07/2026
El capitán viajó directamente a Miami junto a Rodrigo De Paul para reencontrarse con su familia. La AFA confirmó que el regreso del plantel será parcial.
La Scaloneta ya tiene fecha de regreso: cuándo volverá a jugar la Selección Argentina
Rocío Monteros Di PietroDeportes20/07/2026
Tras el subcampeonato del Mundial 2026, el equipo argentino volverá a la acción en la próxima ventana FIFA, mientras crecen las dudas sobre la continuidad de Lionel Scaloni.
Lo más visto
Campaña antiargentina en redes: ¿quién está detrás?
Ivana ChañiCiencia & Tecnología17/07/2026
Argentina atraviesa una campaña internacional de desinformación en redes sociales que busca instalar la idea de que el país tiene al racismo como una característica de su identidad nacional.
La Scaloneta ya tiene fecha de regreso: cuándo volverá a jugar la Selección Argentina
Rocío Monteros Di PietroDeportes20/07/2026
Tras el subcampeonato del Mundial 2026, el equipo argentino volverá a la acción en la próxima ventana FIFA, mientras crecen las dudas sobre la continuidad de Lionel Scaloni.
Alerta meteorológica en Salta: ráfagas de hasta 100 km/h amenazan la Puna y los Valles
Ivana ChañiSalta20/07/2026
El Servicio Meteorológico Nacional emitió dos alertas amarillas para este lunes 20 de julio. Advierten por ráfagas violentas, riesgo de incendios y severas complicaciones en el tránsito interior.
Buscan a un paciente con esquizofrenia perdido en Capital: se trata de Eduardo Aldana
Ivana ChañiPoliciales20/07/2026
El joven de 32 años fue visto por última vez el pasado jueves 15 de julio en la zona norte de la Ciudad de Salta. Su familia pide difusión inmediata para dar con su paradero.
"Bajaron de un auto, prendieron fuego y escaparon": el vecino que grabó el incendio en Ciudad Valdivia
Rocío Monteros Di PietroSalta20/07/2026
Las imágenes fueron captadas por las cámaras de seguridad de su casa. La Policía investiga si los sospechosos serían los mismos que iniciaron otros focos en la zona sur de Salta.