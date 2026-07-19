"Yendo": la publicación de María Becerra antes de la final del Mundial

María Becerra será la encargada de interpretar el Himno Nacional Argentino en la previa de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España.

Según informó C5N, la artista se encontraba en España para participar del Festival Bigsound, en Pontevedra, pero debió adelantar su presentación y modificar su agenda tras confirmarse la convocatoria.

Luego del show, la cantante tomó un vuelo privado rumbo a Estados Unidos para llegar a tiempo al estadio de Nueva Jersey.

Antes de partir, Becerra publicó en sus historias de Instagram una fotografía junto a la camiseta de la Selección y la pelota del Mundial, acompañada por el mensaje: “Yendo”.