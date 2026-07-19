Colapinto terminó décimo en Bélgica y volvió a sumar en la Fórmula 1

Franco Colapinto finalizó décimo en el Gran Premio de Bélgica y sumó un punto para el campeonato de pilotos de la Fórmula 1.

Según informó Noticias Argentinas, el piloto de Alpine tuvo una buena largada que le permitió avanzar hasta el octavo puesto. Luego de su paso por boxes, logró mantenerse dentro de la zona de puntos.

En las últimas vueltas, Colapinto defendió la décima posición frente a su compañero Pierre Gasly y completó las 44 vueltas del circuito de Spa-Francorchamps.

La carrera fue ganada por Kimi Antonelli, escoltado por Charles Leclerc y Max Verstappen. George Russell abandonó en la primera vuelta.