Demócratas de la Cámara de Representantes respaldan recortes en la asistencia militar a Israel

Más de la mitad de los demócratas de la Cámara de Representantes votó a favor de eliminar u$s3.300 millones de la ayuda militar que EEUU destina a Israel. Aunque la propuesta fue rechazada por 314 votos contra 104 y no logró incorporarse al proyecto de ley de gasto en seguridad nacional, el resultado dejó en evidencia el creciente quiebre del respaldo bipartidista a Israel, en medio de la guerra en Gaza, que ya se acerca a su tercer año y causó la muerte de miles de palestinos.

La votación también expuso las profundas diferencias dentro del Partido Demócrata respecto a la estrategia del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Más de un centenar de legisladores demócratas apoyó la enmienda para retirar la asistencia militar, mientras una cantidad similar votó en contra. La mayoría de los republicanos, en tanto, defendió la continuidad de la ayuda.

El líder demócrata en la Cámara, Hakeem Jeffries, se manifestó en contra de dejar la asistencia en cero, pero sostuvo que "Por el bien de Israel y del pueblo palestino, la política estadounidense en Oriente Medio debe cambiar". En una carta enviada a sus colegas antes de una reunión del bloque, afirmó además que cree "que hay maneras más decisivas de lograr el cambio urgente necesario cuando se trata del gobierno de extrema derecha de Netanyahu".

La discusión refleja una división cada vez más marcada entre los demócratas. Mientras el sector más tradicional mantiene su respaldo a la alianza entre Washington e Israel, un número creciente de legisladores cuestiona la conducción de Netanyahu y el uso de la ayuda militar estadounidense a medida que se prolonga la guerra iniciada tras el ataque de Hamás contra el sur de Israel el 7 de octubre de 2023. Entre quienes apoyaron la enmienda estuvo la jefa de disciplina del bloque demócrata, Katherine Clark.

Los republicanos aprovecharon el debate para acusar a los demócratas de ceder ante los sectores más radicales de la izquierda. Sin embargo, también enfrentan divisiones internas, ya que parte del ala alineada con el movimiento "Estados Unidos primero" del presidente Donald Trump promueve una reducción del gasto militar en el exterior.