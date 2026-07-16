Más de la mitad de los demócratas de la Cámara de Representantes votó a favor de eliminar u$s3.300 millones de la ayuda militar que EEUU destina a Israel. Aunque la propuesta fue rechazada por 314 votos contra 104 y no logró incorporarse al proyecto de ley de gasto en seguridad nacional, el resultado dejó en evidencia el creciente quiebre del respaldo bipartidista a Israel, en medio de la guerra en Gaza, que ya se acerca a su tercer año y causó la muerte de miles de palestinos.
Demócratas de la Cámara de Representantes respaldan recortes en la asistencia militar a Israel
El Mundo16/07/2026
Aunque la enmienda de seguridad nacional fracasó por 104-314 votos, el resultado expone la profunda fractura social y política ante Netanyahu.
La votación también expuso las profundas diferencias dentro del Partido Demócrata respecto a la estrategia del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Más de un centenar de legisladores demócratas apoyó la enmienda para retirar la asistencia militar, mientras una cantidad similar votó en contra. La mayoría de los republicanos, en tanto, defendió la continuidad de la ayuda.
El líder demócrata en la Cámara, Hakeem Jeffries, se manifestó en contra de dejar la asistencia en cero, pero sostuvo que "Por el bien de Israel y del pueblo palestino, la política estadounidense en Oriente Medio debe cambiar". En una carta enviada a sus colegas antes de una reunión del bloque, afirmó además que cree "que hay maneras más decisivas de lograr el cambio urgente necesario cuando se trata del gobierno de extrema derecha de Netanyahu".
La discusión refleja una división cada vez más marcada entre los demócratas. Mientras el sector más tradicional mantiene su respaldo a la alianza entre Washington e Israel, un número creciente de legisladores cuestiona la conducción de Netanyahu y el uso de la ayuda militar estadounidense a medida que se prolonga la guerra iniciada tras el ataque de Hamás contra el sur de Israel el 7 de octubre de 2023. Entre quienes apoyaron la enmienda estuvo la jefa de disciplina del bloque demócrata, Katherine Clark.
Los republicanos aprovecharon el debate para acusar a los demócratas de ceder ante los sectores más radicales de la izquierda. Sin embargo, también enfrentan divisiones internas, ya que parte del ala alineada con el movimiento "Estados Unidos primero" del presidente Donald Trump promueve una reducción del gasto militar en el exterior.
El cambio de postura también se refleja en la opinión pública. Según una encuesta de AP-NORC difundida este mes, alrededor de un tercio de los adultos en EEUU considera que Israel cometió genocidio contra los palestinos durante la guerra en Gaza, una acusación formulada por algunas organizaciones de derechos humanos y rechazada por Israel y el gobierno estadounidense.
La enmienda fue presentada por el representante republicano Thomas Massie, de Kentucky, quien argumentó que los u$s3.300 millones podrían destinarse a infraestructura y a programas para veteranos en Estados Unidos, en un contexto de creciente déficit fiscal. También afirmó que armas estadounidenses fueron utilizadas contra "civiles a menudo inocentes" y sostuvo: "Creo que deberíamos ponerle fin; deberíamos ponerlos a dieta".
En oposición a la iniciativa, el representante demócrata Steny Hoyer defendió la histórica cooperación con Israel y advirtió sobre las consecuencias de suspender la asistencia. "Me opongo firmemente a esta enmienda, que socavaría peligrosamente la seguridad nacional estadounidense", afirmó. También sostuvo que la medida limitaría la capacidad de Estados Unidos para enfrentar a organizaciones como Hamás y Hezbollah, que, según dijo, "apuntan expresamente contra ciudadanos estadounidenses y personal militar".
La votación se produjo en un contexto de fuerte presión política, a pocos meses de las elecciones legislativas de noviembre. El grupo proisraelí AIPAC instó a sus simpatizantes a contactar a los miembros del Congreso para rechazar la propuesta y afirmó: "Debemos asegurarnos de que su peligrosa enmienda sea derrotada".
Ámbito
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