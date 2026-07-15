El fiscal interino adjunto de EEUU Todd Blanche sostuvo este miércoles que se cometieron errores en la publicación de los archivos del caso que involucra al difunto financistas Jeffrey Epstein en una trama de tráfico y abuso sexual.
Epstein: el fiscal interino de EEUU aseguró que hubo errores en la publicación de archivos
El Mundo15/07/2026
Detalló cómo fue el proceso de revisión de los documentos. Apuntó contra una serie de críticas que recibió la fiscalía al tratar el caso.
Así se refirió el funcionario a la desclasificación de los millones de archivos en un plazo tan corto, a la que describió como una "tarea hercúlea" según la BBC.
En concreto, Blanche llamó la atención sobre una serie de acusaciones recibidas que incluyeron expresiones como "tachaduras problemáticas", "esfuerzo insuficiente" o "negativa a reunirse con las víctimas" al momento de seguir las pistas de la investigación.
Otro punto señalado fueron las dudas que rodean el traslado de la cómplice de Epstein, la socialité y expareja Ghislaine Maxwell, a una prisión de menor seguridad.
"Revisamos más de seis millones de páginas", detalló Blanche al defenderse, e indicó que analizó los documentos en compañía de abogados de la fiscalía para "aplicar las tachaduras pertinentes".
"Se cometieron errores, por lo que hubo que corregir aproximadamente el 1% de las partes censuradas. Teníamos a decenas de abogados disponibles", agregó.
Por último, Blanche afirmó que el departamento está comprometido con la transparencia y que la administración Trump hizo mucho más para abordar los delitos de Epstein que sus predecesores.
El histórico vínculo entre Warren Buffett y Bill Gates llegó a su fin de manera definitiva. En su más reciente informe de donaciones anuales, el legendario inversor excluyó a la fundación de quien fuera su antiguo aliado y destinó cerca de u$s6.000 millones a cuatro organizaciones administradas por sus hijos. La decisión responde al creciente distanciamiento entre ambos, motivado por la controversia que generaron las reuniones de Gates con el fallecido agresor sexual Jeffrey Epstein.
Esta decisión acelera y modifica los planes sucesorios del magnate de Omaha. Buffett establecióuna fecha límite estricta, fijada para el 31 de diciembre de 2034, para haber entregado la totalidad de sus acciones restantes en Berkshire Hathaway, una fortuna valorada en casi u$s146.000 millones, a las fundaciones familiares.
Aunque en el pasado el plan consistía en que sus tres hijos distribuyeran los fondos a lo largo de una década tras su fallecimiento, ahora el multimillonario busca canalizar estos recursos de manera más directa y ágil a través de sus herederos, incrementando progresivamente el presupuesto de las organizaciones que ellos presiden.
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