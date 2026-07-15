EE.UU. investiga un brote de diarrea por parásitos que ya supera los casos del 2025

Las autoridades sanitarias de Estados Unidos investigan un fuerte brote de ciclosporiasis, una enfermedad intestinal causada por el parásito Cyclospora, que ya dejó 1.645 casos confirmados y más de 5.100 contagios adicionales bajo investigación desde el 1 de mayo. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la cifra supera ampliamente la registrada en el mismo período del año pasado.

El brote se detectó inicialmente en Michigan y Ohio, pero ya se expandió a 34 estados. Los síntomas incluyen diarrea acuosa, calambres abdominales e hinchazón, y cerca de uno de cada once pacientes requirió hospitalización, aunque hasta el momento no se reportaron fallecidos.

Los investigadores sospechan que el origen podría estar vinculado al consumo de lechuga o ensaladas verdes, aunque todavía no identificaron un producto, proveedor o comercio específico. Como medida preventiva, la cadena Taco Bell retiró temporalmente algunos ingredientes de sus restaurantes mientras continúan las investigaciones. Las autoridades recuerdan que la infección suele adquirirse por el consumo de alimentos o agua contaminados y no por contacto directo entre personas.