Aumenta a 4.734 el número de muertos por los terremotos en Venezuela

El Gobierno de Venezuela informó este martes que la cifra de fallecidos por el doble terremoto registrado el pasado 24 de junio ascendió a 4.734 personas, 173 más que en el reporte anterior. Además, se mantienen 16.740 heridos, mientras que más de 33.600 pacientes recibieron atención médica desde la tragedia.

La emergencia continúa dejando un fuerte impacto social. Casi 18.000 personas perdieron sus viviendas, aunque las autoridades estiman que ese número seguirá creciendo a medida que avancen las inspecciones. En todo el país funcionan 107 refugios temporales, donde permanecen cerca de 21.000 damnificados, mientras que 190 edificios colapsaron por completo y otros 856 sufrieron daños.

En medio de la crisis, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, enfrenta cuestionamientos por la respuesta oficial ante la catástrofe. Mientras el Gobierno asegura que actuó con rapidez y promete asistencia para todos los afectados, la mandataria avanzó con cambios en su gabinete, entre ellos la designación de Félix Plasencia como nuevo canciller, en un contexto marcado por la reconstrucción y la búsqueda de estabilidad política.