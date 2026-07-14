El Gobierno envió seis pliegos al Senado para cubrir cargos en la Justicia Federal

Entre las postulaciones se destaca la del juez Pablo Bertuzzi para integrar la Cámara Federal porteña, un tribunal que interviene en las principales causas de corrupción del país.
Argentina14/07/2026

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El Gobierno nacional remitió al Senado seis nuevos pliegos para la designación de jueces federales, en el marco de su plan para cubrir vacantes en el Poder Judicial. La postulación más relevante es la de Pablo Bertuzzi para integrar la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, un tribunal clave por su intervención en investigaciones de alto impacto.

Además de Bertuzzi, el Poder Ejecutivo propuso a Pablo Yadarola para ese mismo tribunal, mientras que Valeria Rico, Santiago Schiopetto, Ramiro Velasco y Sergio Buitrago fueron nominados para distintos cargos en tribunales federales y juzgados nacionales. Los pliegos ingresarán formalmente al Senado en la próxima sesión y luego serán analizados por la Comisión de Acuerdos.

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La Cámara Federal porteña revisa las decisiones de los jueces de primera instancia en causas de corrupción, entre ellas los expedientes vinculados a la criptomoneda $LIBRA y a presuntas irregularidades en contratos de la ANDIS. Con este nuevo envío, el Ejecutivo busca avanzar en la cobertura de unas 300 vacantes existentes en la Justicia nacional.

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