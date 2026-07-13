Alerta por mascarillas faciales sin autorización que se vendían en todo el país

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió una serie de mascarillas faciales y para manos que se comercializaban sin inscripción sanitaria.

La decisión alcanza a productos de las marcas Ushas, Fayankou, Kakaziyan y Chovemoar, detectados tanto en comercios como en plataformas de venta electrónica.

La investigación comenzó a partir de controles realizados por el área de Cosmetovigilancia, que comprobó que los envases no incluían datos de inscripción ante ANMAT.

Cuáles son los productos prohibidos

La disposición comprende los siguientes artículos:

Máscara facial Rose Facial Mask , marca Ushas, de 25 mililitros.

, marca Ushas, de 25 mililitros. Máscara facial Lemon Brighten Facial Mask Whitening Skin , marca Fayankou, de 25 mililitros.

, marca Fayankou, de 25 mililitros. Máscara facial Facial Mask , marca Kakaziyan Cartoon Mask.

, marca Kakaziyan Cartoon Mask. Máscara facial Mask Pack , marca Kakaziyan Cartoon Mask, de 30 mililitros.

, marca Kakaziyan Cartoon Mask, de 30 mililitros. Máscara para manos marca Chovemoar, de 36 gramos.

Al consultar la base oficial de productos cosméticos, ANMAT no encontró registros que coincidieran con los datos incluidos en los envases.

Se vendían con envíos a todo el país

Los artículos fueron encontrados durante inspecciones realizadas en comercios de la Ciudad de Buenos Aires y mediante fiscalizaciones electrónicas.

El organismo también dio intervención al programa encargado de controlar la publicidad y promoción de productos sanitarios, con el objetivo de retirar las publicaciones de venta online.

La principal preocupación es que, al desconocerse su origen y composición, no puede garantizarse la seguridad, eficacia ni calidad de los productos.

ANMAT dispuso la prohibición de uso, comercialización, publicidad, publicación en plataformas digitales y distribución en todo el territorio nacional.