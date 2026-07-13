Alerta por mascarillas faciales sin autorización que se vendían en todo el país

ANMAT detectó cosméticos sin inscripción sanitaria bajo cuatro marcas. Los productos se ofrecían online con envíos a todo el país.
 
Argentina13/07/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió una serie de mascarillas faciales y para manos que se comercializaban sin inscripción sanitaria.

La decisión alcanza a productos de las marcas Ushas, Fayankou, Kakaziyan y Chovemoar, detectados tanto en comercios como en plataformas de venta electrónica.

La investigación comenzó a partir de controles realizados por el área de Cosmetovigilancia, que comprobó que los envases no incluían datos de inscripción ante ANMAT.

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Cuáles son los productos prohibidos

La disposición comprende los siguientes artículos:

  • Máscara facial Rose Facial Mask, marca Ushas, de 25 mililitros.
  • Máscara facial Lemon Brighten Facial Mask Whitening Skin, marca Fayankou, de 25 mililitros.
  • Máscara facial Facial Mask, marca Kakaziyan Cartoon Mask.
  • Máscara facial Mask Pack, marca Kakaziyan Cartoon Mask, de 30 mililitros.
  • Máscara para manos marca Chovemoar, de 36 gramos.

Al consultar la base oficial de productos cosméticos, ANMAT no encontró registros que coincidieran con los datos incluidos en los envases.

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Se vendían con envíos a todo el país

Los artículos fueron encontrados durante inspecciones realizadas en comercios de la Ciudad de Buenos Aires y mediante fiscalizaciones electrónicas.

El organismo también dio intervención al programa encargado de controlar la publicidad y promoción de productos sanitarios, con el objetivo de retirar las publicaciones de venta online.

La principal preocupación es que, al desconocerse su origen y composición, no puede garantizarse la seguridad, eficacia ni calidad de los productos.

ANMAT dispuso la prohibición de uso, comercialización, publicidad, publicación en plataformas digitales y distribución en todo el territorio nacional.

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