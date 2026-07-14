Aplicación de viajes difundirá las alertas por niños desaparecidos a través de Alerta Sofía

El Ministerio de Seguridad Nacional firmó un convenio con la plataforma para ampliar la difusión de los casos de desaparición de menores en riesgo inminente mediante notificaciones geolocalizadas.
Argentina14/07/2026

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El Ministerio de Seguridad Nacional y Uber firmaron un acuerdo para incorporar el sistema Alerta Sofía a la aplicación en Argentina. A partir de esta integración, cuando se active una alerta por la desaparición de un niño o adolescente en peligro, los usuarios y socios conductores que se encuentren en la zona de búsqueda recibirán una notificación con la información oficial del caso.

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Desde la cartera de Seguridad destacaron que la iniciativa permitirá agilizar la difusión de datos en momentos clave para la localización de menores, mientras que Uber aseguró que la tecnología puede ser una herramienta para fortalecer la seguridad pública y colaborar con las autoridades cuando cada minuto resulta fundamental.

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