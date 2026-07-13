La Federación de Veteranos de Guerra “2 de Abril” emitió un documento en el que planteó reflexiones de cara al evento deportivo del próximo miércoles.
Diego Forlán será el entrenador interino de la selección de Uruguay
Deportes13/07/2026
El legendario exfutbolista será el entrenador de la Sub-20, y de manera interina se hará cargo del seleccionado mayor hasta 2027.
El legendario ex futbolista Diego Forlán será el entrenador de la Selección de Uruguay, en medio de la crisis deportiva que generó la salida de Marcelo Bielsa tras un frustrado Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.
Según pudo saber Doble Amarilla, el ex delantero comandará la Sub 20 de 'La Celeste', pero en paralelo, se hará cargo del seleccionado Mayor de manera interina hasta marzo de 2027, momento en el que habrá elecciones.
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