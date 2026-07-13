Diego Forlán será el entrenador interino de la selección de Uruguay

El legendario ex futbolista Diego Forlán será el entrenador de la Selección de Uruguay, en medio de la crisis deportiva que generó la salida de Marcelo Bielsa tras un frustrado Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.

Según pudo saber Doble Amarilla, el ex delantero comandará la Sub 20 de 'La Celeste', pero en paralelo, se hará cargo del seleccionado Mayor de manera interina hasta marzo de 2027, momento en el que habrá elecciones.