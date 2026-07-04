Perros rescatistas: los héroes silenciosos que buscan sobrevivientes en Venezuela

No todos los perros pueden convertirse en rescatistas. Aunque muchos animales pueden ser educados y entrenados, la búsqueda de personas bajo escombros exige condiciones muy específicas.

El adiestrador canino Marcelo Quiroga explicó que estos perros suelen ser seleccionados desde su genética, a partir de padres con aptitudes de trabajo. Incluso así, no toda una camada sirve para tareas de rescate.

Según detalló, los animales deben tener gran capacidad de concentración, disposición al trabajo y una fuerte motivación por el juego. En la jerga, se los conoce como perros “peloteros”, porque sostienen la búsqueda a partir del deseo de jugar y recibir una recompensa.

Quiroga indicó que, aun con padres seleccionados, de una camada de diez cachorros pueden surgir apenas tres perros realmente funcionales para este tipo de tareas.

El entrenamiento también es exigente. Los perros deben aprender a buscar en estructuras colapsadas, zonas abiertas y distintos escenarios climáticos, con frío, calor o lluvia, sin perder el foco.

Durante su paso por Vale Todo, el especialista destacó que detrás de cada perro rescatista hay un proceso largo de selección, entrenamiento y trabajo conjunto con su guía.